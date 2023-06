Time Magazine : Kia America, Samsung et SK parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde

Photo : YONHAP News

Kia America et les deux conglomérats sud-coréens Samsung et SK sont cités parmi les 100 entreprises les plus influentes de l’année au monde, choisies par Time Magazine, qui en a dévoilé hier la liste.Le magazine américain a placé le distributeur américain des automobiles du constructeur sud-coréen tout en haut du classement dans la catégorie « Innovateurs » et publié aussi un article avec pour titre « La course inattendue de Kia America vers le sommet des ventes de ses véhicules électriques aux Etats-Unis ».L’hebdomadaire y a fait état d’un succès spectaculaire du modèle électrique EV6, détaillant que Kia America avait enregistré un chiffre d’affaires record après avoir réussi à lutter contre sa mauvaise réputation de voitures bon marché l’an dernier.Dans une interview avec le magazine, le directeur de l’entité nord-américaine de Kia Motors a expliqué qu’en 2022, 60 % des acheteurs des véhicules de son entreprise avaient été de nouveaux clients.Quant à Samsung, il a été présenté comme « le faiseur de tendances de smartphones », qui a récemment retrouvé sa place de numéro un mondial devant Apple. Et pour le groupe SK, le magazine a indiqué qu’il était en train d’élargir massivement son projet de production de batteries pour voitures électriques aux USA.Hybe Entertainment, l’agence de BTS, le groupe de k-pop sud-coréen, ne figure pas cette année sur la liste. Il y avait été inscrit en 2021 et 2022.