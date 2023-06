Photo : YONHAP News

En mai aussi, avec plus de 500 000 visiteurs, les sud-Coréens ont été les voyageurs les plus nombreux au Japon, devant les Taïwanais, les Américains, les Hongkongais et les Chinois. C’est ce que montrent les données publiées hier par l’Office national du tourisme nippon (JNTO).Effectivement, parmi les touristes étrangers, ceux du pays du Matin clair sont les plus présents dans les rues, magasins et musées de l’archipel, depuis le début de l’année. Cela pourrait s’expliquer par le fait que l'empire du Milieu n’a pas encore autorisé à nouveau les voyages de groupe de ses ressortissants vers le Japon.Entre janvier et le mois dernier, les sud-Coréens représentaient 29,9 % des nuitées touristiques au pays du Soleil levant, avec plus de 2,5 millions de fréquentations.