La Corée du Sud rétrogradée dans le classement du WEF sur la parité entre les genres

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est toujours la mauvaise élève de l’égalité hommes-femmes, selon le rapport 2023 sur le sujet du Forum économique mondial (WEF), publié hier. En effet, elle est passée du 99e en 2022 au 105e rang mondial cette année, avec un indice d’écart de 0,680 entre les sexes. Un total de 146 Etats ont été évalués.Pour être plus précis, le pays du Matin clair occupe la 114e place au niveau de la participation économique et des opportunités, la 104e en ce qui concerne l’éducation, la 46e dans le domaine de la santé et la 88e sur le plan de la répartition du pouvoir politique.C’est l’Islande qui est la championne de l’égalité des genres. Viennent ensuite la Norvège, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Suède.Parmi les nations moins égalitaires que la Corée du Sud au sujet des femmes figurent la Chine, le Burkina Faso, le Japon, l’Inde et l’Arabie saoudite.