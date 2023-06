Le « jangma » débute la semaine prochaine sur l'ensemble du pays

Photo : YONHAP News

La pluie qui a commencé mardi soir est tombée jusqu'à ce jeudi matin en Corée du Sud. Mais, les intempéries devraient reprendre de plus belle. En effet, des précipitations sont attendues cette nuit.Suite à l'instabilité atmosphérique provoquée par l'air froid situé à 5 km de la surface terrestre, des averses orageuses devraient éclatées partout sur le territoire. Météo-Corée prévoit 5 à 40 mm. Elles pourraient être accompagnées de bourrasques de vent, de tonnerre, voire d’épisodes de grêle. Ces derniers sont notamment susceptibles de frapper l'est de la province de Gyeonggi, celles de Gangwon, de Chungcheong du Nord, de Gyeongsang du Nord et de Jeolla du Nord. Dans ces régions, il est recommandé de protéger les produits agricoles et de faire davantage attention.Le front stationnaire qui déclenchera la saison des pluies, appelée « jangma » en coréen, montera le 25 juin vers le nord depuis l’île méridionale de Jeju. Selon Meteo-Corée, la dépression, formée depuis le front stationnaire, provoquera de grandes précipitations sur le littoral sud et à Jeju ce dimanche, et dans les régions centrales le jour suivant.Une masse d’air chaud et humide s’installera mardi prochain au pays du Matin clair et entraînera des pluies plus fréquentes.