La Corée du Sud présente à la conférence internationale pour la reconstruction de l’Ukraine

La deuxième conférence internationale pour la reconstruction de l’Ukraine s’est ouverte hier à Londres.Les représentants de 61 pays, 33 organisations internationales et pas moins de 400 entreprises se sont retrouvés. La Corée du Sud y est représentée par le patron du Bureau de coordination politique (OPC), placé sous l’autorité du Premier ministre.S’exprimant devant les participants, Bang Moon-kyu a clairement annoncé l’intention de son pays de prendre part activement à la reconstruction de l’Etat envahi par la Russie. Il a alors rappelé que l’an dernier, Séoul a accordé à Kyiv une aide d’une valeur de 100 millions de dollars et qu’il fera de même cette année avec une enveloppe supplémentaire de 130 millions de dollars.Le haut responsable sud-coréen a précisé que la Corée du Sud s’était elle aussi relevée des cendres de la guerre et que cette expérience lui permettrait de doter le pays d’Europe de l’Est des infrastructures indispensables. Avant de souligner l’importance de l’étroite coordination de la communauté internationale et de la présence du secteur privé dans ce processus.En marge de cette rencontre, Bang s’est entretenu avec le vice-Premier ministre ukrainien. L’occasion pour les deux hommes de reconfirmer les résultats du sommet entre leurs dirigeants, en mai à Hiroshima, et de promettre de continuer à se concerter sur les moyens de coopération.