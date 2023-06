La Corée du Sud affiche un déficit courant avec la Chine pour la 1re fois depuis 2001

Photo : YONHAP News

L’an dernier, la balance des paiements courants de la Corée du Sud restait toujours excédentaire, mais son montant a reculé. A en croire les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée, en 2022, le surplus courant s’est élevé à 29,8 milliards de dollars, en baisse de 55,4 milliards de dollars sur un an.Fait notable, le pays du Matin clair a enregistré un déficit courant de 7,7 milliards de dollars avec la Chine. Une première depuis 2001, l’année où le prix des puces électroniques avait fortement chuté. Explications à cette mauvaise performance : les exportations de machines, celles de précision, et de produits pétroliers ont régressé. De plus, la balance commerciale a été déficitaire.A l’inverse, l’excédent courant vis-à-vis des Etats-Unis a augmenté à 67,7 milliards de dollars en 2022, contre 45,5 milliards l’année précédente.Par ailleurs, le pays du Matin clair a vu son déficit courant avec le Japon diminuer dans le sillage de la progression des expéditions des produits chimiques et pétroliers.