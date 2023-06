La fondation Richard Nixon dévoile trois archives sur les relations Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le consulat général de Corée du Sud basé à Los Angeles et la fondation Richard Nixon ont organisé conjointement un événement célébrant le 70e anniversaire de l’alliance Séoul-Washington.A cette occasion, la fondation du 37e chef de l’Etat américain et les Archives nationales des USA ont rendu publics trois documents originaux. L’un d’entre eux concerne « Plan de Rhee », du nom de famille du premier président sud-coréen, de 1948 à 1960, appelé communément Syngman Rhee. Celui-ci l’a élaboré en 1953, après la fin de la guerre de Corée, pour la reconstruction de son pays dévasté par le conflit.Selon ce dossier, qui compte un total de 13 pages, le dirigeant de l’époque entendait restructurer complètement les firmes et les industries locales en créant une entreprise publique dédiée, et ce à l’aide de 250 millions de dollars de capitaux américains.Theresa Martinez, responsable des archives de la bibliothèque Richard Nixon a expliqué que ce texte porte sur les moyens de rétablir l’économie et de coopérer avec les pays étrangers en relançant les petites sociétés et l’industrie artisanale sud-coréennes.L’emploi du temps détaillé de Nixon lors de sa visite d’Etat dans le sud de la péninsule, en 1953, alors vice-président, et sa signature officielle ont également été dévoilés.Selon Martinez, c’est la première fois que les originaux des trois documents ont été présentées au public.