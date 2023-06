Météo : le soleil pointe le bout de son nez, la chaleur se fait à nouveau sentir

Photo : YONHAP News

Alors que l’épisode de pluie n’est pas totalement terminé – il devrait reprendre dans la soirée – le soleil a signé un retour assez timide ce jeudi. Encore caché par de nombreux nuages, il a tout de même éclairé le ciel sud-coréen. Météo-Corée prévoit cependant des averses sur l’ensemble du territoire, entre 5 et 40 mm.Concernant les températures, le beau temps a réchauffé le mercure. Quasiment toutes les villes du pays ont enregistré quelques degrés de plus par rapport à la veille. Gangneung est passé de 24 à 27°C, Séoul et Busan ont pris un degré et ont observé aujourd’hui 27°C. De même à Daegu qui a culminé à 30°C. En revanche, l’île méridionale de Jeju a perdu un degré, tombant de 28 à 27°C.Demain, le soleil devrait illuminer le pays du Matin clair, entraînant une hausse considérable du mercure, à plus de 30°C.