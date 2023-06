Un voyageur sud-coréen meurt accidentellement dans une station du métro de Paris

Photo : YONHAP News

Un accident tardivement appris par le grand public. Un sud-Coréen a trouvé la mort dans une station du métro de Paris, plus précisément celle de Villejuif - Louis Aragon, dans la nuit du 12 juin dernier.L’homme trentenaire voyageait seul en France pour réaliser son rêve avant son mariage. N’ayant pas pris l’avion pour rentrer le 14 juin, contrairement à ce qui était prévu, sa famille a posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux et signalé sa disparition auprès de l’Ambassade de Corée du Sud à Paris. Cette dernière a pu retrouver, deux jours plus tard, un corps présumé être le touriste en question à l’Institut médico-légal de la capitale.La police locale a supposé que le jeune homme est mort électrocuté en tentant de traverser les voies. L’ambassade a confirmé cette version des faits après avoir visionné les images des caméras de surveillance qu’elle lui avait fournies. Bref, aucun soupçon de criminalité lié à cet incident. Le corps du défunt sera remis à la famille dès que l'enquête sera clôturée.Sur les 14 lignes du métro de Paris, seules quatre sont équipées de portes palières. Chaque année, une centaine de morts sont déplorés, faute de sécurisation des façades de quai dans la capitale française.