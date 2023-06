Le salaire minimum s’appliquera uniformément à tous les secteurs d’activité

Photo : YONHAP News

La négociation collective est en cours afin de déterminer le salaire minimum pour l’année prochaine. Les discussions sont pour le moins laborieuses, chaque partie continuant de camper sur ses positions. Les représentants des travailleurs réclament une revalorisation de près de 27 % et ceux des employeurs n’ont pas encore présenté leur revendication, mais semblent demander le gel du montant.Dans ce contexte, la Commission chargée de cette rémunération minimale a pris hier une autre décision par un vote. Il s’agit d’appliquer le smic unique à tous les secteurs d’activité.Vingt-six de ses 27 membres ont pris part au scrutin, un représentant des employés étant placé derrière les barreaux. Quinze d’entre eux ont voté pour l’application uniforme et les 11 autres contre.Rappelons que cette commission est composée en nombre égal de représentants du gouvernement et de ses partenaires sociaux. Or, la majorité des neuf experts dits d’intérêt commun, recommandés par l’exécutif, se seraient exprimés contre. Les délégués des travailleurs insistent eux aussi sur la nécessité d’appliquer un salaire unique, tandis que ceux du patronat réclament un montant inférieur à celui fixé pour les secteurs précaires comme l’hôtellerie et la restauration.