Yoon Suk-yeol tient aujourd’hui un sommet avec son homologue vietnamien à Hanoï

Photo : YONHAP News

Le président de la République poursuit sa visite d’Etat au Vietnam, qui s’étendra jusqu’à demain. Hier, il a assisté à plusieurs événements économiques et culturels, tels que la Foire de promotion des entreprises sud-coréennes et le Festival de la k-food.Aujourd’hui, Yoon Suk-yeol rencontrera son homologue vietnamien Vo Van Thuong pour un sommet bilatéral. Et il sera reçu aussi par le secrétaire général du Parti communiste (PCV), Nguyên Phu Trong, considéré comme le numéro un du pouvoir au Vietnam. Avant d’enchaîner des rendez-vous avec d’autres figures politiques importantes dont le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale.L’an dernier, Séoul a dévoilé « la stratégie pour l’Indopacifique » et « l’initiative sur la solidarité entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ».Depuis, le pays du Matin clair tâche de diversifier sa coopération économique, notamment en matière de chaînes d’approvisionnement, autrefois focalisée sur quelques nations. Il en va de même pour la collaboration dans le domaine sécuritaire. Le Vietnam en constitue le pays-clé. Le président Yoon souhaite porter à un plus haut niveau la coopération économique avec ce dernier, riche en ressources naturelles, le troisième partenaire commercial sud-coréen, et qui connaît un développement rapide.