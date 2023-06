Fukushima : les élus du Parti de la Justice appellent au retrait du projet de rejet des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

En visite au Japon, trois députés du Parti de la Justice ont manifesté hier contre le projet de rejet dans l’océan des eaux contaminées de la centrale atomique de Fukushima Daiichi, devant le siège de la Tepco, à Tokyo. Ils ont alors appelé l'opérateur de la centrale à revenir sur son plan.Une sénatrice du Parti social-démocrate japonais a rejoint ces trois élus du deuxième mouvement de l’opposition : Bae Jin-gyo, Lee Eun-ju et Kang Eun-mi. Cette dernière dirige actuellement une task force mise en place au sein de sa formation en vue d’empêcher le déversement des eaux.Lors de la contestation d’hier, elle a tenu à rappeler que 84 % des sud-Coréens sont opposés à l’opération de l’archipel. Et de faire part d’un profond regret envers la Tepco, qui s’apprête à la mener en dépit de l’objection d’organisations de défense de l’environnement, d’associations civiques et de pêcheurs.Kang a dénoncé une solution qui n’aide ni le gouvernement, ni le peuple japonais, ni les citoyens du monde entier. Du coup, elle a enjoint l’administration de Fumio Kishida et l’exploitant de la centrale à tenir son engagement de ne pas rejeter les eaux sans l’accord des pêcheurs de Fukushima et des autres parties concernées.La formation sud-coréenne a voulu transmettre une lettre portant sur cet appel à la Tepco, mais celle-ci a refusé de recevoir ses élus.