Nouveau-nés non déclarés : le gouvernement va lancer une inspection générale

Photo : YONHAP News

Certains nouveau-nés échappent aux filets de la protection sociale parce que leur naissance n’est pas déclarée. Et quelques-uns se sont révélés être morts à la suite d’une enquête récemment effectuée sur un petit échantillon.Pour y remédier, le gouvernement a décidé de lancer une inspection généralisée sur environ 2 000 bébés sans numéro national d’identité mais qui sont répertoriés uniquement via « un numéro provisoire de nouveau-né » que l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) attribue à chacun dans le cadre d’une vaccination contre l’hépatite B faite à la naissance.Si les parents ne déclarent pas la naissance de leurs nourrissons, ils sont passibles d’une amende de seulement 50 000 wons, soit 35 euros. Cependant, les collectivités locales n’ont pas les moyens de le savoir immédiatement.Le ministère de la Santé envisage de mettre en place un système de notification de naissances selon lequel les établissements médicaux seront obligés d’informer directement les collectivités locales compétentes.Certains s’y opposent en redoutant qu’un tel dispositif pousse des femmes enceintes à avorter ou à accoucher dans la clandestinité. Le gouvernement se penche sur la possibilité d’autoriser l’accouchement sous X et de confier la protection des nouveau-nés concernés aux collectivités locales.Cette initiative gouvernementale intervient notamment après un scandale macabre qui a défrayé la chronique dès mercredi soir. Ce jour-là, la police avait découvert les corps de deux bébés qu’une mère de trois enfants a dissimulés dans le réfrigérateur de son domicile à Suwon, après avoir commis un infanticide en 2018 et un autre l’année suivante.