73e anniversaire de la guerre de Corée : une cérémonie de commémoration prévue dimanche

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud organisera ce dimanche une cérémonie officielle pour marquer le 73e anniversaire du début de la guerre de Corée qui a éclaté le 25 juin 1950.Selon le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, l’événement aura lieu après-demain à 10h au stade de Jangchung à Séoul, afin de commémorer ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur pendant le conflit fratricide et de renforcer la prise de conscience des citoyens sur la défense nationale.Le gouvernement tient notamment à rendre hommage et à exprimer sa gratitude aux anciens combattants qui ont fait preuve d’un grand dévouement pour faire renaître la nation des cendres de la guerre. Ces témoins encore en vie assisteront à la cérémonie en portant un « uniforme de héros » fabriqué à l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de 1953.Durant la cérémonie, l’organisateur fera découvrir « le journal de guerre du 25 juin » que le défunt sergent-chef Park Sun-hong a tenu pendant 274 jours pour écrire les atrocités de la guerre et la fraternité entre les compagnons d’armes. Une vidéo rendant hommage aux 121 879 soldats sud-coréens morts, dont les corps n’ont toujours pas été retrouvés à la grande tristesse de leur famille, sera également projetée.