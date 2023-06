Changement climatique : le gouvernement renforcera ses mesures

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Son gouvernement va redoubler d’efforts afin de prévenir et réduire plus efficacement les dégâts.Le ministère de l’Environnement a annoncé, hier, les mesures visant à renforcer le troisième plan d’action national pour l’adaptation au changement climatique, élaboré en 2020, et qui présente aujourd’hui des limites. Il a précisé que le projet en question a été définitivement adopté une fois sa délibération terminée lors de la quatrième réunion plénière du Comité de la croissance verte et la neutralité carbone 2050.Les nouveaux dispositifs prévoient les points-clés suivants. Il s’agit d’abord de rendre plus scientifique le système de surveillance et de pronostic des phénomènes climatiques tout en augmentant l’accessibilité du grand public aux informations concernées. Ensuite, il est question d’améliorer les infrastructures sociales de manière à prendre en compte les risques du dérèglement climatique à avenir.L’enjeu est aussi de renforcer le système de prévision et d’alerte des catastrophes naturelles et de réduire au maximum les dégâts chez les classes défavorisées. Enfin, il s’agit d’aider tous les acteurs de la société à mieux s’adapter à ce changement. Par exemple, le gouvernement fera en sorte que les foyers en grande précarité soient directement alertés par SMS en cas de canicule ou de grande vague de froid.