Cybersécurité : Séoul et Washington lancent un groupe de pilotage de haut rang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont organisé une réunion du 20 au 22 juin à Washington pour lancer le groupe de pilotage de haut niveau (SSG), chargé de réagir aux dossiers d’urgence liés à la cybersécurité. Le Bureau présidentiel de Yongsan l’a fait savoir en publiant aujourd’hui un communiqué de presse.Selon ce texte, les deux alliés sont convenus de créer le groupe en question auquel participeront plusieurs institutions gouvernementales du secteur, ce à l’initiative de leur Conseil de sécurité nationale (NSC) respectif.La première réunion officielle du SSG a rassemblé de nombreux officiels de haut rang des deux pays. Yun Oh-jun, le directeur de la cybersécurité du NSC, a dirigé la délégation sud-coréenne, alors que son homologue américain John Keefe était accompagné de figures importantes de différents organismes fédéraux tels que le département d’Etat, le Pentagone, le FBI ou encore la CIA, entre autres.Lors de cette rencontre, Séoul et Washington ont discuté notamment des dossiers nord-coréens. Il s’agit d’empêcher les hackers nord-coréens de dérober des avoirs en cryptomonnaies, Pyongyang utilisant ce fonds illicite pour développer son programme d’armes de destruction massive. La Corée du Sud a alors demandé à son allié de lui apporter son soutien et sa coopération au projet d’entraînement international contre les cybermenaces, qu’elle mène dans la région indopacifique.Quant à l’administration américaine, elle a proposé à Séoul de développer ensemble les normes internationales sur la cybersécurité, de renforcer les systèmes-clés nationaux, d’éliminer les points faibles dans les réseaux face aux programmes malveillants, d’introduire la politique « zéro confiance » ou encore de coopérer en matière de contrôle du système de cryptage.