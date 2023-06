Photo : YONHAP News

« Sally Parks », « Olivia Natasha-YuMi Space DPRK daily » et « New DPRK », quel est leur point commun? Ce sont toutes des chaînes nord-coréennes sur YouTube, en langues étrangères, et elles seront désormais interdites en Corée du Sud.En effet, la Commission coréenne des standards de communication (KCSC) a annoncé aujourd’hui avoir bloqué l’accès à la demande du NIS, le Service national du renseignement.Explication : Pyongyang utilise ces youtubeurs afin de faire la propagande en prétendant montrer la vie de tous les jours des habitants nord-coréens, alors que leur vraie vie ne ressemble pas du tout aux images. A force de les visionner, les adolescents du Sud, pourraient donc avoir une fausse idée du régime de Kim Jong-un.