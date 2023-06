Sommet Séoul-Hanoï : Yoon Suk-yeol s’engage à renforcer la coopération économique et sécuritaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République, en visite d’Etat au Vietnam, a tenu ce matin un sommet avec son homologue vietnamien. Yoon Suk-yeol et Vo Van Thuong ont adopté un plan d’action pour concrétiser les « relations de partenariat stratégique global », proclamées en 2022.Lors de la conférence de presse conjointe organisée à l’issue de ce rendez-vous, le chef de l’Etat sud-coréen a souligné que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire-clé dans le cadre de « la stratégie pour l’Indopacifique » et de « l’initiative sur la solidarité entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ».Le numéro un sud-coréen a déclaré que Séoul et Hanoï se sont engagés à renforcer la coopération stratégique dans le domaine de la défense et de la sécurité, ce non seulement au niveau bilatéral mais aussi dans le cadre de l’Asean. Objectif : faire face à la menace sécuritaire urgente, à savoir les programmes de développement balistique et nucléaire nord-coréens.Le président Yoon a annoncé également des mesures concrètes pour doper la collaboration économique. Selon lui, la Corée du Sud va augmenter le montant plafonné de soutien de son Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) à 2 milliards de dollars, contre 1,5 milliard, et ce pour les sept prochaines années. Et, elle a signé une convention pour apporter le même montant de son Fonds pour promouvoir la coopération économique.En conséquence, Séoul promet à Hanoï une aide sous forme de prêts pour un total de 4 milliards de dollars d’ici 2030. De plus, le pays du Matin clair prévoit de lui fournir une aide sous forme de dons d’une valeur de 200 millions de dollars, entre 2024 et 2027. Trente millions seront également versés pour les projets de recherche scientifique et technologique conjoints pour les dix ans à venir sous l’égide de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica).Les deux pays sont par ailleurs convenus d’accélérer leurs échanges commerciaux pour en porter le volume à 150 milliards de dollars d’ici 2030. Et ils devraient mettre en place le système d’échanges électronique des données sur les pays d’origine des produits (EODES) entre leurs autorités douanières, ce afin de rendre plus fluide l’application de leur Accord de libre-échange (ALE).Enfin, Yoon Suk-yeol et Vo Van Thuong se sont engagés à renforcer la chaîne d’approvisionnement en ressources minières importantes, en particulier les terres rares, dont le pays d'Asie du Sud-est dispose de grandes réserves. L’élaboration d’une coopération bilatérale dans le développement des domaines du gaz naturel liquéfié (GNL), de l’hydrocarbure, des villes intelligentes et de la réponse au changement climatique a aussi été actée.