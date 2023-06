Météo : temps ensoleillé et forte chaleur au programme avant le jangma

Photo : YONHAP News

Le calme avant la tempête. Cette expression pourrait résumer parfaitement la fin de semaine que vont vivre les habitants du pays du Matin clair.Ce vendredi a été principalement lumineux même si le ciel n’a pas été totalement dégagé. Les températures ont, pour leur part, de nouveau grimpé. A 20°C dans la matinée à l’échelle nationale, le mercure a ensuite dépassé les 30°C, notamment à Séoul, à Daejeon et à Daegu. Gangneung a enregistré 27°C tandis que l’île méridionale de Jeju et Busan n’ont pas été au-delà de 26°C.Samedi, les conditions météorologiques devraient être identiques. Le soleil brillera sur tout le sud de la péninsule et le thermomètre affichera les mêmes valeurs estivales que la veille.Dimanche, les premières complications arriveront. La matinée devrait être dégagée et chaude. En revanche, d’après Météo-Corée, de violentes averses éclateront dans la moitié sud, et particulièrement à Jeju, signant le début de la saison des pluies, jangma en coréen. Ce phénomène remontera au fur et à mesure vers le nord pour atteindre la capitale dès lundi. De fortes précipitations s’abattront sur l’ensemble du territoire ce jour-là.