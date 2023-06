73e anniversaire de la guerre de Corée : Yoon Suk-yeol rappelle le sacrifice des militaires sud-coréens et américains

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné hier l’importance de l’alliance Séoul-Washington à l’occasion du 73e anniversaire de la guerre de Corée. Avant d’ajouter qu’il ne faudrait pas oublier le sang versé.Yoon Suk-yeol a visité le même jour une exposition spéciale en l'honneur du 70e anniversaire de l’alliance Corée-USA au musée national de l'histoire contemporaine coréenne, à Séoul, avec des vétérans du conflit fratricide et des jeunes sud-coréens et américains. Il a alors déclaré qu’il n’oublierait jamais le sacrifice et le dévouement des héros des deux nations. Organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le musée, l’exposition a débuté en avril avec une plus grande ampleur à l’occasion de cette année spéciale.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que son locataire en avait profité pour se remémorer la signification historique de l’alliance avec ceux qui représentent son passé, son présent et son futur.Des descendants de Kim Doo-man, ancien commandant en chef de l’armée de l’air, et de Paik Sun-yup, le premier général quatre étoiles du pays, ont été invités. Les deux défunts miliaires figurent parmi les dix héros de la guerre, sélectionnés par le ministère de la Défense sud-coréen et le Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC). John Linton, dont le père et le grand-père ont participé au conflit en tant que militaires de l’Onu, et des progénitures d’autres vétérans étrangers, dont une petite-fille de Felipe Torres-Rivera, y étaient aussi présents.Le Premier ministre Han Duck-soo a rappelé, pour sa part, lors de la cérémonie du 73e anniversaire de la guerre de Corée, organisée par le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, que la liberté, la paix et la prospérité d’aujourd’hui avaient été établies par le sang, la sueur et les larmes versées par les jeunes héros sur le champ de bataille. Il a promis, par ailleurs, de garder la sécurité, tout en critiquant la Corée du Nord de se faire toujours des illusions datant de l’époque du conflit et de nuire à la paix et à la stabilité de la péninsule et de la communauté internationale.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a affirmé, de son côté, que certains essayaient de dissimuler les fautes commises par le régime nord-coréen. Le Minjoo a, quant à lui, mis l’accent à la fois sur une posture de défense solide et sur les efforts diplomatiques, dont un dialogue avec Pyongyang.