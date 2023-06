Mutinerie de Wagner : les ressortissants sud-coréens sont sains et saufs

Photo : KBS News

Alors que le groupe paramilitaire russe Wagner avait lancé une rébellion armée en direction de Moscou, avortée depuis, les expatriés sud-coréens n’ont subi aucun dégât.Selon un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, dès que ses soldats sont entrés dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, Séoul a contacté d’urgence les neuf sud-Coréens qui y résident, et tous étaient sains et saufs. Il restera toutefois attentif à la situation sur le terrain en restant en contact avec ses ressortissants.Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé samedi dernier avoir pris le contrôle du commandement militaire de Rostov-sur-le-Don. D’après l’agence de presse Reuters, ses forces se déplaçaient vers la capitale russe après avoir passé la région de Voronej, frontalière de l’Ukraine. La Russie a alors insaturé le régime d'opération antiterroriste à Moscou et à Voronej.