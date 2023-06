73e anniversaire de la guerre de Corée : organisation de l'événement « Respect et remerciement au grand sacrifice »

Photo : YONHAP News

Un événement célébrant le 73e anniversaire de la guerre de Corée a eu lieu hier sous le thème « Respect et remerciement au grand sacrifice ».Environ 1 500 personnes y ont assisté, dont le Premier ministre Han Duck-soo, le ministre de la Défense Lee Jong-sup, le ministre des Patriotes et des Anciens Combattants Park Min-shik et Paul LaCamera, commandant notamment du Commandement des Nations unies et des forces combinées ROK/US. La manifestation a réuni également des vétérans de la guerre de Corée, vêtus d’un « uniforme de héros » offert par le gouvernement à l’occasion du 70e anniversaire de la fin du conflit fratricide.Durant l’événement, un spectacle a été mis en scène pour présenter une campagne intitulée « 121 879 Taegeukgi à retrouver jusqu’au bout » visant à ne pas oublier les quatre types de drapeau sud-coréen, utilisés pendant la guerre, et les 121 879 soldats tombés au champ d’honneur dont les corps n’ont pas encore été retrouvés.Le chef de la défense et Kim Seung-kyum, le chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), se sont rendus au cimetière national de Séoul pour rendre hommage aux héros de la nation.