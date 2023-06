Yoon Suk-yeol se réjouit de l’obtention du contrat en Arabie Saoudite par Hyundai E&C

Photo : YONHAP News

Le président de la République a félicité l’obtention de la commande de Hyundai Engineering & Construction en Arabie saoudite, en indiquant que cela poserait une base solide pour la prospérité des deux nations.Le géant sud-coréen a récemment décroché le projet Amiral mené par l'entreprise saoudienne Aramco, qui consiste à construire des usines pétrochimiques à Jubail sur la côte est du pays.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a souligné que le gouvernement et les entreprises devraient se serrer les coudes pour renforcer davantage les relations de confiance entre Séoul et Riyad.Lee Do-woon a alors expliqué que ce contrat avait une valeur de 5 milliards de dollars, à savoir la plus importante parmi ceux remportés dans ce pays arabe jusqu’à présent. C’est la première fois depuis neuf ans qu’un projet avec un tel montant a été confié à un groupe du pays du Matin clair.Selon la présidence sud-coréenne, cet exploit fait suite au sommet Corée du Sud-Arabie Saoudite qui s’est tenu en novembre dernier, lors duquel les deux nations se sont engagées à mener une coopération économique d’une grande ampleur dans le secteur des infrastructures. Ce contrat ne fait pas partie du mémorandum d’entente de 40 000 milliards de wons, ou 28,1 milliards d’euros, conclu à cette occasion.Le Bureau présidentiel de Yongsan compte soutenir continuellement la collaboration avec Ryad à travers la réunion stratégique sur les exportations, présidée par le chef de l’Etat, ainsi que le Comité public-privé de coopération économique entre la Corée du Sud et le Moyen-Orient.