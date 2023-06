Retour de Yoon Suk-yeol après ses déplacements en France et au Vietnam

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré samedi soir en Corée du Sud de son voyage de quatre jours et six nuits en France et au Vietnam.Durant son séjour dans l’Hexagone, Yoon Suk-yeol a participé à la réunion de l’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE) et a donné un discours pour demander le soutien à la candidature de Busan pour accueillir l’Exposition universelle 2030. Il a aussi rencontré des investisseurs européens et a obtenu pas moins de 940 millions de dollars d'investissements de leur part.Le chef de l’Etat a proposé, par ailleurs, d’installer un organisme international affilié à l’Onu pour établir les principes de base en termes d’éthiques numériques lors du Forum de la vision numérique de Paris.Au Vietnam, sa deuxième destination, le numéro un sud-coréen a tenu un sommet avec son homologue Vo Van Thuong. Ils se sont accordés pour renforcer la coopération dans le domaine des chaînes d’approvisionnement et de la sécurité, et pour élaborer des dispositifs institutionnels visant à augmenter les échanges commerciaux.