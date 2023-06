Séoul participe à l’entraînement conjoint maritime Pacific Vanguard

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne prendra part à l’exercice multinational Pacific Vanguard. Le destroyer Munmu le Grand a quitté le port du complexe civilo-militaire de Jeju dimanche matin pour participer à cette manœuvre qui se tiendra entre le 1er et le 12 juillet en mer près de l’île américaine de Guam.Séoul, Washington, Tokyo et Canberra déploieront des navires de guerre, des sous-marins et des avions pour l’entraînement de lutte anti-sous-marine et de défense anti-aérienne.Le Pacific Vanguard se déroule chaque année pour améliorer les capacités de la conduite des opérations conjointes et l'interopérabilité dans l’objectif du maintien de la paix et de la stabilité dans la région indopacifique. Dirigé par la Septième flotte des Etats-Unis, il est considéré comme visant à contenir la Chine. La Corée du Sud y participe depuis 2019.