Travailleurs étrangers qualifiés : Séoul assouplit ses critères de sélection et délivre plus de visa

Photo : KBS News

La Corée du Sud assouplira ses critères de visa pour les travailleurs étrangers qualifiés et délivrera plus de visa pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre. C’est ce qu’a annoncé dimanche le ministère de la Justice.Les ressortissants étrangers doivent désormais donc travailler quatre ans pour demander un visa long séjour, contre cinq ans jusqu’à présent. S’ils deviennent des ouvriers indispensables, ils peuvent obtenir plus vite un statut de travailleur qualifié malgré une durée de carrière courte.Le ministère a décidé également de terminer, plus tôt que prévu, le processus de sélection de 5 000 employés étrangers hautement qualifiés pour cette année, et de donner un visa à 3 000 personnes au deuxième semestre, contre 625, la limite fixée auparavant. 8 000 individus au total seront donc concernés en 2023.Les entreprises pourront embaucher plus d’étrangers en fonction de leur taille, soit au maximum 20 % du nombre de leurs salariés sud-coréens et 30 % pour les fabricants en dehors de la région métropolitaine, alors qu’elles pouvaient en employer uniformément moins de neuf.Les étrangers souhaitant changer leur statut en travailleur qualifié doivent déposer une demande de modification auprès d’un bureau de l’immigration entre le 27 juin et le 5 juillet.