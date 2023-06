Repêchage du satellite nord-coréen présumé Malligyong-1

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne a repêché la semaine dernière un objet présumé être une partie de « Malligyong-1 », le satellite de reconnaissance militaire nord-coréen. Pyongyang avait prétendu l’avoir expédié à bord du lanceur spatial « Chollima-1 » le 31 mai dernier.Selon un haut fonctionnaire du gouvernement sud-coréen, cet engin a été récupéré dans la zone de recherche prioritaire des eaux internationales en mer Jaune, où le projectile nord-coréen est tombé après un vol anormal.Les autorités militaires ont héliporté l’appareil, qui est plutôt en bon état, à l’Agence pour le développement de la défense (ADD) située à Daejeon. Séoul et Washington analysent conjointement l’objet repêché. S’il s’agit vraiment de « Malligyong-1 », il permettra d’obtenir des données essentielles pour appréhender le niveau de surveillance militaire de la Corée du Nord.Pour rappel, le 15 juin, le Sud a retrouvé un débris du deuxième étage du projectile nord-coréen mesurant 2,5 m de large et 15 m de long. Mais il ne contenait pas de moteur. Lors de la chute en mer, la fusée nord-coréenne s'était brisée en quelque 180 fragments. L’armée sud-coréenne avait alors établi une zone de recherche de 50 km de large et 140 km de long pour les trouver. Sa mission est toujours en cours.