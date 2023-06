Météo : la saison des pluies a débuté

Photo : YONHAP News

La mousson, appelée jangma en coréen, a véritablement commencé ce lundi. Alors que l’île méridionale de Jeju avait vu la saison des pluies débuté hier, tout le territoire a aujourd’hui été concerné. L’ensemble du pays du Matin clair a observé de fortes averses. Après une légère accalmie entre la fin de matinée et le début de l’après-midi, elles devraient reprendre de plus belle d’ici la fin de la journée.Météo-Corée a prévu 30 à 100 mm de pluie par heure sur une grande partie du territoire, notamment dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon, dans l’ouest ou encore dans les villes de Daejeon et de Daegu. Plus de 120 mm devraient tomber dans la province de Gyeongsang du Nord et sur le littoral sud. Jeju sera l’endroit le plus touché par les précipitations, avec entre 50 et 150 mm en moyenne, et plus de 200 mm dans certaines zones.Au vu du degré des intempéries, de nombreux avertissements de fortes pluies et de glissement de terrain ont été émis. Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a annoncé ce matin à 11 heures plusieurs mesures afin d’éviter tout accident près des rivières et des vallées montagneuses. L’accès à 66 sentiers de deux parcs nationaux, Dadohae et Jirisan, sont sous surveillance. Et, en raison des violentes bourrasques de vent, les contrôles des navires à passagers ont été augmentés.Concernant les températures, elles ont été homogènes aujourd’hui, comprises entre 25 et 27°C.