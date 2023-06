Jangma : relèvement du niveau d’alerte des glissements de terrain dans les régions du Sud

Photo : YONHAP News

La saison des pluies, jangma en coréen, a démarré au pays du Matin clair. La pluie tombe à flot dans la plupart des régions et ce phénomène devrait perdurer jusqu’à demain. Sur l’île méridionale de Jeju, 50 à 150 mm de précipitations par heure sont attendues, alors que dans la province de Jeolla du Sud, le nord de la province de Gyeongsang du Nord, et la côte sud de la province de Gyeongsang du Sud, plus de 120 mm sont prévus. Dans la région centrale, 20 à 40 mm devraient être observés ce soir.Dans les provinces de Chungcheong du Sud, de Gyeongsang du Sud et de Jeolla, le niveau d’alerte des glissements de terrain a été relevé ce matin à « attentif », le deuxième sur une échelle de quatre. Selon Météo-Corée, dans certaines de ces régions, 120 mm de pluies tomberont encore d’ici demain.Le ministère de l’Intérieur a mis en œuvre à 3h du matin le système d’urgence de niveau 1 du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Celui-ci a ordonné un contrôle rigoureux à l’avance des littoraux, des rivières et des vallées.Le président de la République Yoon Suk-yeol a souligné, pour sa part, l’importance de l’alerte et l’évacuation immédiates pour prévenir les dégâts humains dus aux intempéries.