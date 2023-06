Un groupe de réfugiés nord-coréens largue des tracts anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’association des transfuges nord-coréens, Fighters for Free North Korea (FFNK), a annoncé avoir envoyé dimanche des tracts anti-Pyongyang en Corée du Nord, journée qui marquait le 73e anniversaire de la guerre de Corée.Selon son chef Park Sang-hak, ils ont lancé des ballons géants depuis Gimpo dans la province de Gyeonggi, en y accrochant 200 000 prospectus, 10 000 masques, 50 000 cachets de paracétamol et 200 brochures. Certains ballons déployaient des banderoles portant une photo du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec un message : « Mon papi a envahi le Sud il y a 73 ans, et moi, quand le ferai-je ? ».La FFNK avait déjà largué des flyers de propagande et des produits pharmaceutiques de l’autre côté du 38e parallèle en octobre 2022 et le mois dernier. Le gouvernement sud-coréen l’a exhorté à s’abstenir de cette action, compte tenu des relations intercoréennes compliquées et des préoccupations des habitants des régions frontalières.Selon la loi actuelle, toute personne qui distribue des tracts anti-régime nord-coréen risque un emprisonnement maximal de trois ans ou une amende de 30 millions de wons au maximum, soit 21 000 euros.Les associations défendant les droits de l’Homme au royaume ermite ont déposé une plainte constitutionnelle sur ce texte amendé en décembre 2020. La procédure est toujours en cours.