Indice de performance logistique : la Corée du Sud arrive au 17e rang mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a figuré pour la première fois dans le top 20 mondial en termes de compétitivité logistique. La Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI) a déclaré que Séoul était arrivé à la 17e place du classement 2023 de l’indice de performance logistique, publié par la Banque mondiale.L’institution financière évalue tous les deux ans quelque 160 pays sur six critères : les douanes, les infrastructures, la facilité d’organiser des expéditions à un prix compétitif, les services logistiques, la traçabilité et l'actualité. Le résultat n’a pas été dévoilé ces cinq dernières années sur fond de pandémie de COVID-19. Avant cela, le pays du Matin clair s’était positionné au 24e rang en 2016 et au 25e en 2018.Parmi les pays asiatiques, Singapour est arrivé en tête et Hong Kong s’est classé 7e. Le Japon et Taïwan ont occupé le 13e rang ex æquo, tandis que la Chine a figuré au 19e.Plus précisément, la Corée du Sud s’est hissée à la 7e place pour les douanes et à la 9e pour les infrastructures logistiques. La procédure du dédouanement a été simplifiée grâce à l’introduction du système électronique et de celui à rayons X basé sur l’intelligence artificielle (IA). Les installations logistiques des aéroports et des ports maritimes ont également été améliorées. En revanche, augmenter la compétitivité concernant la gestion des services logistiques reste encore un défi à relever.