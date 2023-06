Asahi Shimbun : les dirigeants sud-coréen, américain et japonais pourraient se retrouver fin août

Photo : YONHAP News

La date du prochain sommet entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida, prévu à Washington, semble se préciser. Il pourrait avoir lieu fin août. Le journal japonais Asahi Shimbun a rapporté hier que les trois pays se coordonnaient en ce sens.A en croire des responsables des gouvernements de Séoul et Tokyo, cités par le quotidien, les trois dirigeants devraient alors échanger pour l’essentiel sur les moyens de faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang, en particulier un nouveau lancement de son satellite militaire espion, promis par le régime communiste. Ils évalueront l’état de préparation d’un mécanisme de partage d'informations sur des tirs de missiles nord-coréens. Leurs nations s’étaient déjà engagées à l’activer d’ici la fin de l’année pour échanger en temps réel ces données.Vous vous en souvenez peut-être. Les trois hommes se sont entretenus brièvement en mai à Hiroshima au Japon, en marge du sommet du G7. Le président américain a alors annoncé qu’il inviterait à Washington son homologue sud-coréen et le Premier ministre japonais.