3,2 % des sud-Coréens ont déjà consommé une drogue illicite

Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair n’est plus à l’abri de la drogue. Trois sud-Coréens sur 100 ont déjà eu recours à des stupéfiants dans leur vie pour des raisons non-médicales. C’est ce que nous apprend une enquête réalisée par le cabinet Hankook Research à la demande de la KBS, auprès de 5 000 personnes âgées de 19 à 69 ans. Résultats : 3,2 % des interrogés ont déjà expérimenté une drogue illicite. Cela revient à 1,2 million de personnes.Pour devenir un pays sans drogue, le nombre de délinquants liés aux stupéfiants doit être de moins de 20 pour 100 000 habitants, à savoir 0,02 %. La Corée du Sud a satisfait ce critère jusqu’en 2015. Mais aujourd’hui, il affiche un chiffre de 3,2 %, à savoir 160 fois plus élevé que cette norme.Ce n’est pas tout. Pour repérer les sondés malhonnêtes, le questionnaire a demandé s’ils ont entendu dire que leurs membres de famille ou leurs proches avaient déjà pris de la drogue. Alors, 10,4 % ont répondu « oui », soit trois fois plus que ceux qui ont répondu l’avoir eux-mêmes expérimentée. Cela signifie que le nombre réel d’individus qui en consomment est plus important que le sondage le montre.9,3 % des usagers de produits stupéfiants en ont pris au cours des 12 derniers mois. Et parmi eux, 72,8 % ont déclaré que la dernière fois datait de moins d’un mois. Cela prouve que la consommation est toujours en cours.Cette enquête a été menée pendant dix jours à partir du 3 mai avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 1,38 point.