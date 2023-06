Football : Kim Ji-soo rejoint le club anglais de Brentford

Photo : YONHAP News

La Premier League accueille un nouveau sud-Coréen. Le désormais ex-joueur du Seongnam FC a signé un contrat de quatre ans plus une année en option avec le club anglais de Brentford. Le montant du transfert n’a pas été divulgué. Il rejoindra cette semaine l’équipe B pour la préparation estivale.Le directeur sportif de Brentford, Phil Giles, s’est réjoui de cette arrivée. Selon lui, Kim est un excellent joueur qui était convoité par de nombreuses écuries en Europe. Il a également déclaré laisser tout le temps nécessaire au jeune défenseur de 18 ans pour apprendre l’anglais, s’adapter à la vie en Angleterre et grandir au sein du club avec l’équipe B. Ses performances pourront ensuite lui permettre de rejoindre le groupe professionnel.Du haut de son 1m92, Kim Ji-soo est souvent comparé au roc de Naples, Kim Min-jae, en raison de son physique et de sa très bonne lecture du jeu. Il est, par ailleurs, régulièrement appelé en équipe nationale jeunes et a récemment participé à la Coupe du monde U20, où les guerriers de Taegeuk ont terminé à la quatrième place.Kim Ji-soo devient ainsi le 15e joueur sud-coréen à signer pour une équipe de Premier League, après notamment Park Ji-sung, Ki Sung-yueng ou encore Son Heung-min.