Samsung, SK, Hyundai Motor et LG pèsent la moitié des actifs des 30 mastodontes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Les quatre géants Samsung, SK, Hyundai Motor et LG ont représenté plus de la moitié des patrimoines des 30 plus grandes entreprises du pays du Matin clair ces dix dernières années. C’est ce qu’a fait savoir l’institut de recherche des entreprises Leaders Index après avoir analysé des données en la matière entre 2008 et 2022.Les richesses de ce cercle fermé de 30 sociétés ont bondi de 154,8 % l’année dernière par rapport à 2008 pour atteindre 2,3 billiards de wons, soit 1 615 milliards d’euros. Pendant la même période, les quatre conglomérats ont enregistré 1,2 billiard de wons, l'équivalent de 842 milliards d'euros. Il s’agit d’une hausse de 201,8 %.Leur proportion qui était de 44,6 % en 2008 a continué à augmenter pour s’établir jusqu’à 54,7 % en 2020, avant de reculer légèrement à 52,9 % en 2022.En ce qui concerne les chiffres d’affaires, les 30 entreprises ont connu un accroissement de 99,2 % et ont culminé à 1,8 billiard de wons, ou 1 300 milliards d’euros. Ceux des quatre mastodontes ont grimpé de 117,6 % à un billiard de wons, soit légèrement plus de 700 milliards d'euros.Par contre, leur nombre d’employés n’a pas beaucoup progressé par rapport à l’essor des profits. Dans les 30 firmes, il n’a crû que de 50,2 % pour atteindre 1,4 million.