Journée mondiale pour le soutien aux victimes de la torture : Joe Biden dénonce Pyongyang

Hier, le 26 juin, c’était la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. A cette occasion, le président des Etats-Unis a publié un communiqué. Il y a dénoncé les actes de maltraitance commis partout dans le monde, plus particulièrement en Corée du Nord et en Russie.Joe Biden a précisé que « la torture est interdite n’importe où, n’importe quand. Elle est illicite et détruit des vies, des familles et des populations. Pourtant, chaque jour, des individus du monde entier sont soumis à ces horribles violations de leurs droits et de leur dignité humaine ».Sur la Corée du Nord, le chef de la Maison blanche a indiqué que « de nombreuses informations fiables font état de sévices et d’autres formes de supplices cruels et inhumains perpétrés par le régime, notamment contre des femmes, victimes de violences sexuelles ou d’avortements forcés, ou encore dans les camps de prisonniers politiques ».Dans la foulée, le dirigeant américain a appelé chaque nation à rejoindre les efforts pour endiguer la torture.