DI : plus de 10 millions de nord-Coréens ont besoin d’une assistance humanitaire

Photo : YONHAP News

10,4 millions, c’est le nombre de nord-Coréens qui ont eu besoin d’une aide humanitaire extérieure l’an dernier. C’est ce qu’a fait savoir le rapport de l’ONG britannique Development Initiatives (DI).A en croire la Voix de l'Amérique (VOA), le document récemment publié indique que la Corée du Nord est l’un des pays où plus de 10 millions d’habitants souffrent de la crise humanitaire depuis 2019 avec le Yémen, la Syrie, la République du Congo, l'Afghanistan et le Venezuela. Elle est notamment la 14e nation qui compte le plus d’habitants dans ce contexte périlleux.La situation alimentaire était aussi inquiétante au nord du 38e parallèle. Selon le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Pyongyang se trouvait en phase « P3+ » qui signifie « insécurité alimentaire grave ».Ce document de la DI a également affirmé que malgré ces conditions extrêmement difficiles, le royaume ermite ne rendait pas publiques les données liées aux soutiens humanitaires de la communauté internationale.