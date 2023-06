Législatives 2024 : lancement prochain de nouveaux partis

Photo : YONHAP News

A l’approche des prochaines élections législatives, prévues en avril 2024, de nouveaux partis politiques verront bientôt le jour. La préparation de l’un d’entre eux a officiellement été annoncée hier par la députée indépendante Yang Hyang-ja. Avec pour nom « Espoir de la Corée ».Le futur mouvement veut se distinguer des autres formations. En effet, il sera le premier au monde à se baser sur la plateforme de blockchain.L’ancienne responsable exécutive de Samsung Electronics devenue femme politique a précisé vouloir proposer au peuple une offre politique qui sert uniquement la nation et le peuple. Pour ce faire, elle a promis de renoncer à tous les privilèges accordés aux élus.Avant elle, l’ex-parlementaire Geum Tae-seop avait lui aussi déclaré le lancement prochain d’une nouvelle formation, qui ne ressemblera pas aux deux grands partis qui sont représentés actuellement à l’Assemblée nationale, à savoir le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo. Les procédures nécessaires pour sa création vont bientôt commencer. Avec pour ambition d’obtenir 30 sièges à Séoul et dans sa province proche, celle de Gyeonggi.Dans ce contexte, le Parti de la Justice, l’actuelle deuxième formation de l’opposition, a lui aussi affiché clairement sa volonté de faire une alliance avec les autres mouvements suivant la même idéologie.