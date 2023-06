Le premier robot chef d’orchestre sud-coréen prépare ses débuts

Photo : YONHAP News

Les robots sont partout autour de nous. En effet, ils remplacent l’Homme dans de nombreux secteurs. Notamment dans les milieux où les tâches sont répétitives ou dangereuses. Mais un robot, peut-il, par exemple, jouer le rôle d’un chef d’orchestre ?Les journalistes de la KBS se sont rendus, hier, au Théâtre national de Corée afin d’assister à la répétition générale d’un concert de musique traditionnelle coréenne intitulé « Absence ». Ce dernier, comme son nom nous le laisse deviner, n’est pas dirigé par un chef d’orchestre humain mais par un robot.« EveR 6 », c’est le nom de cet automate qui est d’ailleurs le premier robot chef d’orchestre en Corée du Sud. Des machines du genre, il y en a eu dans d’autres nations comme la Suisse ou le Japon, mais c’est une première ici au pays du Matin clair.Exactitude, précision, cohérence, dynamisme... de l’avis des spécialistes, on n’a rien à reprocher à « EveR 6 ». Il a pourtant beaucoup de progrès à faire car ce robot est incapable d’écouter ce que les musiciens jouent. Du coup, il ne peut pas unifier le jeu des instrumentalistes tout en corrigeant leur interprétation.Yeo Mi-soon, la directrice artistique par intérim de l’Orchestre national de Corée, a confié une anecdote au micro. Dès qu’il lève sa baguette, ce chef d’orchestre débutant va jusqu’au bout. Certains membres sont alors ravis du fait de ne pas s’arrêter pour telle ou telle raison. Par contre, d’autre se plaignent parce qu’il ne cède à rien.Pour Sohn Il-hoon, qui a composé une œuvre pour cette représentation, nous vivons dans une société où les êtres humains et les robots coexistent. Le message qu’il souhaite transmettre au public, à travers ce genre de défi, est le suivant : que devons-nous faire pour que notre vie s’améliore et que les technologies se développent davantage ?Le concert de gugak « Absence », dirigé par le chef d’orchestre robotisé « EveR 6 », sera donné, le 30 juin, au Théâtre national de Corée (NTOK) à Séoul.