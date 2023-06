Le système de l’âge va être uniformisé à partir de demain

Photo : YONHAP News

A partir de demain, les sud-Coréens vont rajeunir d’au moins un an. Le système d’âge en année révolue sera universalisé sauf en cas de clauses d’exception.En Corée du Sud, traditionnellement, un bébé a un an le jour de sa naissance. Et tout le monde prend un an de plus au 1er janvier. Cela signifie que les nourrissons nés, par exemple, le 31 décembre ont déjà deux ans dès le lendemain. Mais, selon le nouveau mode de calcul, tous les citoyens prendront un an lors de leur anniversaire.Le ministère de la législation gouvernementale (MOLEG) a expliqué que ce changement permettrait de réduire le coût social lié à l’usage des deux méthodes de calcul dans l’administration. Jusqu’à présent, les habitants étaient nombreux à se renseigner auprès des établissements publics pour savoir l’âge exact pour bénéficier de certains services sociaux. Il existait aussi des conflits juridiques autour de l’âge mentionné dans des contrats privés. Cette réforme correspond aussi à la tendance internationale d’autant que l’âge en année révolue est employé partout dans le monde.Le nouveau système sera appliqué dans tous les textes législatifs, les documents publics et les contrats. Or, en ce qui concerne l’entrée à l'école primaire, l’achat d’alcool et de tabac, le service militaire et les candidatures au concours de la fonction publique, aucun changement n’aura lieu pendant un moment, compte tenu de la difficulté de gestion.