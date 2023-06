Suneung : 22 questions « killer » proposées ces 3 dernières années sont dévoilées

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Education a dévoilé hier une liste de 22 exemples de questions « killer » polémiques, c’est-à-dire trop difficiles pour la majorité des candidats au « suneung ». Elles ont été relevées parmi un total de 480 questions de cet examen d’entrée à l’université de ces trois dernières années et des récentes épreuves blanches, organisées au début du mois.Parmi ces 22 pires questions, il y en a dans les disciplines du coréen, de l’anglais et des mathématiques.Le ministère a fait part des critères de leur sélection. Il s’agit par exemple des termes ou des vocabulaires techniques qui n’ont pas été enseignés pendant le cursus normal. Les élèves ayant déjà des connaissances les concernant peuvent trouver facilement la réponse, mais la plupart des autres s’arrachent les cheveux.Si le gouvernement dévoile cette liste détaillée, c’est parce que le secteur privé de l’éducation continue d’avancer des hypothèses non fondées sur les sujets de ce type, de quoi inquiéter les élèves et les parents. L’autre enjeu est de transmettre aux candidats un message, selon lequel ils pourront désormais réussir l’examen même s’ils ne suivent pas des cours particuliers exorbitants. C’est donc une des mesures visant à réduire l’enseignement privé.Cela dit, les réactions sont mitigées. La conservatrice Fédération des associations d’enseignants (KFTA) a salué la décision de supprimer les questions « killer », mais cela est de loin suffisant pour atteindre l’objectif souhaité. Même tonalité dans le commentaire du progressiste Syndicat des enseignants (KTU).