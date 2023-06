Météo : parenthèse ensoleillée pendant le jangma

Photo : YONHAP News

Le soleil fait de la résistance en ce début de saison des pluies. Camouflé derrière de gros nuages gris hier, pour le deuxième jour de jangma, il a pu, ce mardi, s’exprimer davantage et illuminer la journée des habitants du pays du Matin clair. La moitié nord, principalement Séoul, a eu ce privilège. Dans les autres villes, des nuages sont venus interférer avec le beau temps.Dans le sud, et notamment sur le littoral, la situation a été moins clémente. Le ciel a été majoritairement couvert et des averses ont éclaté. L’île méridionale de Jeju a été sous la pluie toute la journée, tandis que les autres régions du sud verront les précipitations reprendre dans la soirée.Cet épisode ensoleillé a, par ailleurs, réchauffé le thermomètre. Les températures se sont de nouveau situées autour des 30°C. La capitale a enregistré 29°C, Daejeon 30°C, Daegu 32°C et Gangneung 33°C. Tout au sud du territoire et à Jeju, le mercure a affiché respectivement 26 et 25°C.Cette parenthèse enchantée devrait prendre fin dès ce soir donc dans certaines régions, et au mieux demain matin pour le reste du pays.