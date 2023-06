Yoon Suk-yeol revient sur son récent voyage en France et au Vietnam en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a convoqué aujourd’hui le conseil des ministres, le premier depuis son voyage en France et au Vietnam la semaine dernière. Son bilan a donc dominé le débat.Yoon Suk-yeol a alors égrené les résultats allant de la bataille diplomatique à Paris pour l’Exposition universelle de 2030 à ses entretiens avec ses homologues des deux nations visitées. Sans oublier les investissements de 940 millions de dollars en Corée du Sud, promis par six entreprises hi-tech d’Europe. Ce qui porte à plus de 16,5 milliards de dollars le total des investissements attirés par le pays du Matin clair rien que pendant les six premiers mois de l’année. C’est un record.Selon le chef de l’Etat, c’est le résultat de sa diplomatie économique. Il a une fois de plus évoqué le fait qu’il s’est fait le VRP numéro un de l’identité nationale.Le dirigeant est aussi revenu sur le complexe industriel national de Saemangeum dans le sud-ouest du territoire. Il a détaillé que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement a attiré un total de 6 600 milliards de wons, ou 4,6 milliards d’euros, d’investissements étrangers dans cette zone, soit plus de quatre fois supérieur au montant cumulé des neuf précédentes années. Il s’est ainsi targué de ses efforts pour améliorer les relations avec le Japon et les Etats-Unis et différentes déréglementations.S’agissant de son déplacement au Vietnam, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a demandé à chaque ministère de déployer tous ses efforts pour concrétiser les 111 protocoles d’accord conclus entre sa délégation économique forte de 205 membres et les sociétés locales.