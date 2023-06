Photo : YONHAP News

Les deux indices de la Bourse de Séoul ont passé un mauvais mardi Dans le négatif toute la séance, le Kospi et le Kosdaq ont clôturé en baisse. Le premier, l'indice de référence, cède seulement 0,03 % et termine la journée à 2 581,39 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, perd 0,61 % et finit à 874,14 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 420,84 wons (-3,42 wons) et le dollar américain 1 300,30 wons (-6 wons).