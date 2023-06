Jangma : le niveau de réponse d’urgence passe de 1 à 2

Photo : YONHAP News

Sur fond d’élargissement de la zone de fortes pluies dans le sud, le niveau de réponse d’urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) est passé de 1 à 2, mardi à 23h45. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.A 00h20, l’Agence nationale des sapeurs-pompiers a tenu, de son côté, une réunion pour prévenir les dégâts humains et matériels suite à l’élargissement de l'alerte, et a lancé un siège central de contrôle et de secours d’urgence.Les dégâts dus aux précipitations étaient principalement concentrés sur Gwangju et la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest du territoire. Dans celle-ci, une sexagénaire, qui est sortie de son domicile hier vers 22h30, est portée disparue. Et un total de quatre établissements ont subi des dommages suite aux intempéries.Aujourd’hui, à 5h du matin, les provinces de Jella du Sud et du Nord, celle de Gyeongsang du Sud, le sud de la province de Chungcheong du Sud et les régions montagneuses sur l’île méridionale de Jeju observaient 20 à 40 mm de pluie par heure.Le Premier ministre a alors donné un ordre d’urgence pour prévenir tout dégât humain dans le sud, sensiblement touché par le déluge. Han Duck-soo a aussi demandé aux institutions concernées de prendre des mesures visant à permettre aux habitants dans les zones à risque d’inondation de se mettre rapidement à l’abri.