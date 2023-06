Minéraux essentiels : lancement d’un organe consultatif sud-coréano-américano-mongol

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et la Mongolie ont mis sur pied un organe consultatif tripartite sur les ressources minérales essentielles. C'est ce qu’a annoncé, mardi, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.La réunion inaugurale de cet organe a eu lieu le jour-même en Mongolie. A cette occasion, le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Do-hoon a échangé avec ses homologues américain et mongol, Jose W. Fernandez et Jambal Ganbaatar, sur la coopération de leurs pays en matière d'analyse des échantillons des minéraux clés et sur le partage des informations relatives à l'exploration des ressources minérales.Les trois nations sont également convenues de tenir des réunions de travail sur les minéraux essentiels sur une base régulière et de soutenir l'identification de projets de coopération en organisant notamment une table ronde de leurs entreprises. Ces dernières doivent se tenir à l'occasion de la Semaine des ressources minérales en Mongolie en octobre prochain. Riche en ressources naturelles, ce pays d’Asie centrale est aujourd'hui l'une des nations qui attirent le plus l'attention du monde entier dans un contexte de réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales.Séoul et Oulan-Bator sont par ailleurs en train de préparer le lancement d'un comité de coopération bilatérale sur les métaux rares, suite à un accord parvenu entre les deux nations lors de la visite du ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin dans la capitale mongole en août dernier.