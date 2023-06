Le gouvernement sud-coréen exclut la possibilité d’importer de nouveau les produits halieutiques japonais

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré mardi que Séoul ne comptait pas reprendre les importations de poissons et de fruits de mer originaires de Fukushima au Japon.Lors d’une rencontre avec des journalistes, un responsable du ministère a souligné que le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima n’avait rien à voir avec la reprise des importations. Avant d’ajouter que le gouvernement sud-coréen donnait la priorité à la santé et à la sécurité de sa population et que ce sujet ferait l'objet d'un examen, quand les sud-Coréens pourront en consommer de manière sûre.A la question sur la visite du secrétaire général de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au Japon pour transmettre le rapport final sur le rejet des eaux polluées au Premier ministre japonais, Lim Soo-suk, le porte-parole du ministère, a répondu ce matin que Séoul attendait aussi la publication du dossier.