Terraform Labs : Kwon Do-hyung détenu dans une cellule individuelle

Photo : YONHAP News

Le co-fondateur et PDG de Terraform Labs, Kwon Do-hyung, est actuellement détenu dans une cellule individuelle d'une prison au Monténégro. Selon le quotidien local Pobjeda, daté de lundi, son avocat Goran Rodic a récemment révélé cette information lors d'une interview avec un média spécialisé dans les cryptomonnaies. Il n'a cependant pas indiqué depuis quand et pour quel motif son client fait l'objet d'un isolement carcéral.Celui qui est à l'origine de l'effondrement de la cryptomonnaie Terra et de son jeton jumeau Luna en mai 2022 a été condamné le 19 juin à quatre mois de prison par la justice monténégrine pour falsification de documents.Lors du procès du 16 juin dernier, Kwon a demandé à être placé dans la même cellule que son proche, du nom de Han, emprisonné également dans le pays des Balkans, en se plaignant de sa solitude. Mais sa requête a été refusée par le tribunal.Le centre pénitentiaire où les deux sud-Coréens se trouvent est situé à Spuz, à 12 km au nord-ouest de la capitale, Podgorica. L'établissement est réputé pour héberger des détenus impliqués dans des crimes graves comme des activités mafieuses, des meurtres ou des trafics de drogue.Pour rappel, Kwon et Han ont été arrêtés par les autorités monténégrines en mars dernier à l'aéroport de Podgorica pour utilisation de faux documents d’identité et de voyage alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire pour rejoindre Dubaï.