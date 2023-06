Les consommateurs de nouveau optimistes, une première en 13 mois

Photo : YONHAP News

Les consommateurs sud-coréens ont retrouvé un peu d’optimisme en juin. C'est une première en un an et un mois, et ce grâce aux attentes concernant l’amélioration de la stagnation économique, à la reprise de la consommation et au ralentissement de l’inflation.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a augmenté de 2,7 points sur un mois à 100,7. Le chiffre a crû pour le quatrième mois consécutif cette année. Et, il a dépassé en juin la barre des 100 pour la première fois depuis mai 2022. Un chiffre inférieur à 100 signifie que les consommateurs ont un moral en berne.Par ailleurs, le sentiment des consommateurs sur les circonstances économiques intérieures et l’indice des perspectives économiques ont progressé respectivement de cinq et de quatre points pour atteindre chacun 69 et 78. L'inflation prévue a été de 3,5 % comme le mois précédent. En effet, les habitants du pays du Matin clair sont toujours nombreux, selon la BOK, à penser que les prix sont élevés compte tenu des frais de service et d’une éventuelle hausse des tarifs des services publics au deuxième semestre.