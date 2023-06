Métro : les passagers qui reprennent le train en 10 minutes ne repayeront plus le tarif de base

Photo : YONHAP News

A Séoul, les passagers qui descendent du métro et le reprennent, en moins de 10 minutes, n’auront plus besoin de payer encore le tarif de base. Ce nouveau système sera lancé à partir du mois prochain. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la municipalité de Séoul.Les trajets concernés sont les suivants : Gare de Séoul – Cheongnyangni de la ligne 1, Jichuk – Ogeum de la ligne 3, Jinjeob – Namtaeryeong de la ligne 4, Eungam – Bonghwasan de la ligne 6, Jangam – Onsu de la ligne 7 et toutes les stations des autres lignes.Dans le cadre du système actuel, quand les passagers ratent une station ou ont envie d’aller aux toilettes, ils payent au moment du passage aux portillons d’accès. On estime qu’environ 40 000 personnes par jour paient un supplément pour ces raisons. Le chiffre atteint 1,5 million par an et le montant des frais supplémentaires s’établit à 1,8 milliard de wons, l’équivalent de 12,6 millions d’euros.La ville de Séoul prévoit de tester le système pendant un an avant de l’adopter officiellement.